Vil inngå tunnelkompromiss for Bybanen i Bergen

Byrådsleder Christine Meyer (H) forteller i en pressemelding at hun er glad for at de har kommet fram til en løsning som verner Bryggen, og sikrer rask fremdrift for et realistisk tunnelalternativ.

– Dette sparer kommunen for tid og penger, og jeg håper dette er et kompromiss som hele byen kan samle seg om, sier Meyer.

Fjerner holdeplass og oppretter ny

Kompromisset er basert på tunnelutredningen fra 2021 og innebærer at bybanelinjen mot Åsane legges langs Kaigaten, Christies gate, Allehelgens gate og Nygaten, med tunnelinnslag ved Heggebakken.

For å redusere kostnader og risiko for Bryggen foreslås det å fjerne holdeplassen ved Øvregaten og opprette en ny underjordisk holdeplass i området ved Sverresborg. Traseen justeres til å ha tunnelutslag i Sjøgaten i nærheten av Slaktehustomten.

Byutviklingsbyråd Christine Kahrs foreller at det viktigste har vært å få et realistisk tunnelalternativ.

– Når tunnelen fra 2021 kortes ned, og man tar ut stoppet i Øvregaten, viser forprosjektet at denne løsningen er realiserbar, sier Kahrs.

Kritiske til forslaget

Saken skal til videre behandling i bystyret. SV, MDG og Venstre har uttalt til Bergens Tidende at de er kritiske til forslaget.

Gruppeleder for SV Mikkel Grüner forteller at de fortsatt skal kjempe for at Bybanen skal gå langs Bryggen, og mener at tunnelalternativet er dårligere og sannsynligvis ikke lar seg gjennomføre.

– At det nå ser ut til å finnes flertall for ett av dem, gjør ikke byggingen mer gjennomførbar eller realistisk, sier Grüner.

MDGs Thor Haakon Bakke mener at en løsning uten stopp i sentrum er en dårlig løsning.

– Det blir spennende å se hvor mye dårligere og dyrere denne løsningen blir, og om den blir rask å planlegge ferdig. Bybanen ved Bryggen er byggeklar, sier han.

Venstres Per Arne Larsen mener også at løsningen er dårlig og forteller at Høyre i utgangspunktet var imot løsningen fra 2021.

