Fant sølvmynt fra jernalderen - så ble mynten forsøkt solgt på Facebook

En mann i 50-årene ble gitt et forelegg på 8.000 kroner fra politiet, etter at han fant en gammel sølvmynt som skal stamme fra Frankerriket under Karl den stores (768–814) eller Karl den skalledes (840–877) regjeringstid. Mynten ble nemlig ikke meldt inn til myndighetene, i tråd med loven.

I stedet dukket den opp i et salgsinnlegg på en lukket Facebook-gruppe for myntsamlere.

Mannen nektet å godta forelegget. Dermed er saken nå berammet i tingretten.

– Jeg mener det blir feil å straffes for å selge en mynt jeg ikke har, sier mannen til Dagsavisen.

Hevder den ble borte under flytting

Mannen, som omtaler seg selv som en ivrig myntsamler, forteller at han kom over den gamle mynten i Sarpsborg.

– Jeg fant den på fortauet da jeg gikk bortover et jorde, hevder mannen, som presiserer overfor Dagsavisen at han ikke brukte metalldetektor.

Han innså fort at mynten var gammel og kunne være verdifull.

– Jeg var veldig interessert i å finne ut mer om mynten. Derfor tok jeg noen bilder av den. Så gikk det en stund og jeg flyttet. Da hadde jeg mistet mynten, forteller mannen.

Dette er mynten som ble lagt ut for salg på Facebook. Det skal dreie seg om en mynt fra siste del av jernalderen og første del av vikingtiden. (Privat)

Likevel valgte partneren hans å legge ut et innlegg på en Facebook-gruppe, hvor det ble spurt om noen ønsket å kjøpe mynten. I innlegget sto det at mynten ble funnet med metalldetektor.

– Jeg fikk telefoner fra arkeologer som mente at mynten måtte meldes inn. Da forklarte jeg at jeg ikke hadde den mynten lenger, sier mannen.

Han hevder mynten må ha blitt borte under flyttinga. Heller ikke politiet har klart å finne den, forteller mannen.

– Det var en mynt som jeg fant, men som jeg ikke finner igjen nå. Det er alt dette handler om, sier han.

Dagsavisen har bedt politiet kommentere saken, men har i skrivende stund ikke fått svar.

Dette skal man egentlig gjøre

Jannie Schnedler Johansen er arkeolog og seniorrådgiver hos Riksantikvaren. Hun forteller at de er kjent med at det noen ganger dukker opp kulturminner til salgs på Facebook som ikke er meldt inn til myndighetene.

– Vi ser på enkelte Facebook-grupper at det forekommer, men vi tror ikke dette er et omfattende problem. Vi ser også at det på disse sidene ofte er folk som er opptatt av at man skal melde inn funn. Å ikke gjøre det kan skade omdømmet til metalldetektormiljøet, sier arkeologen til Dagsavisen.

Hvert år er det flere tusen funn av mulige kulturminner som meldes inn til fylkeskommuner landet rundt.

Arkeolog Jannie Schnedler Johansen hos Riksantikvaren forteller at de noen ganger blir gjort kjent med salgsannonser av kulturminner som ikke er meldt inn til myndighetene. (Riksantikvaren)

Loven sier at man skal levere inn alle gjenstander fra funn i jorden som er fra før 1537. For mynter går grensen ved 1650, mens for samiske gjenstander gjelder det alt fra 1917 eller eldre. For gjenstander funnet i sjøen gjelder en flytende grense på 100 år.

– Hvis man er i tvil, skal man undersøke saken og ta kontakt med kulturmiljøforvaltningen, forklarer Johansen.

Dersom man finner en større gjenstand enn en mynt, skal man la den ligge der den ble funnet så langt det er mulig. Uansett må alle gjenstander behandles forsiktig, forteller arkeologen.

– Man skal for eksempel ikke børste bort noe av jorden, for da kan man skade gjenstanden og fjerne viktig materiale, sier hun.

Kunne fått finnerlønn

Alle som finner et kulturminne kan i utgangspunktet få finnerlønn. Det er ansatte ved det arkeologiske museet som mottar gjenstander, som har vært innlevert til fylkeskommunene, som vurderer hvorvidt det skal gis finnerlønn eller ei. Dette gjøres ut ifra en oversikt som Riksantikvaren har laget i samråd med museene. Riksantikvaren utbetaler finnerlønnen etter museenes innstillinger, men kan noen ganger gi enkelte fratrekk eller tillegg.

– Det vil blant annet avhenge av hvorvidt man har fulgt retningslinjene, ventet med å levere inn gjenstanden eller tilstanden på den, forklarer Johansen.

Finnerlønnen deles med grunneier, som alltid får halvparten av summen.

En sølvmynt fra Karl den skalledes tid har det tidligere blitt utbetalt en finnerlønn på 3.000 kroner for, ifølge Johansen. Det er nemlig ikke første gang en mynt fra Frankerriket har dukket opp i Norge. Frankerriket omfattet omtrent hele det nåværende Frankrike. Under storhetstiden strakte riket seg dessuten langt mer østover i Europa.

– Mynter reiser langt på grunn av handel. Det har blitt funnet mye mynt i Norden som stammer fra steder langt unna, som Tyrkia, som har kommet hit under vikingtiden eller tidligere, sier hun.

En finnerlønn er ikke et kjøp, men en påskjønnelse. En tilsvarende mynt som lovlig kan bli omsatt hos en mynthandler – som for eksempel kan ha blitt kjøpt lovlig i utlandet og skal selges videre – vil nok ha en høyere pris, mener Johansen. Hva mynten hadde innbrakt om den hadde blitt solgt via Facebook-gruppa har hun ingen formening om.

