Prisene øker noe igjen – men statsministeren tror på økt kjøpekraft

Av Alexander Vestrum/NTB

Det siste året har prisene steget 2,8 prosent, viser tall fra SSB. – Folk skal få bedre råd i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Fra juli til juli i år var økningen i konsumprisindeksen (KPI) 0,5 prosent, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersveksten på 2,8 prosent er 0,2 prosentpoeng høyere enn i juni.

Steg noe igjen

– Etter avtakende prisvekst siden desember 2023 hadde vi i juni den laveste prisveksten på over tre år. I juli steg imidlertid prisveksten noe igjen, og det var hovedsakelig prisutviklingen på strøm som bidro til det, sier Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 6,1 prosent fra juni til juli, mens de på samme tid i fjor falt over dobbelt så mye.

– En mindre nedgang i strømprisene i år enn på samme tid i fjor bidro til å trekke tolvmånedersveksten i KPI opp fra juni til juli, sier Espen Kristiansen.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var i juli 15,5 prosent lavere enn for tolv måneder siden.

Støre: Økt kjøpekraft

– Folk skal få bedre råd i år. Dagens tall fra SSB er nok et tegn på at norsk økonomi er ved et vendepunkt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en kommentar til NTB.

Prisveksten har nå tatt seg gradvis ned fra 7,5 prosent høsten 2022 til 2,8 prosent nå juli, poengterer statsministeren.

– Vi ser også at den underliggende prisveksten avtar. Lønningene i Norge øker nå langt mer enn prisene. Det betyr økt kjøpekraft – i år. I tillegg har barnehageprisene gått ned, og SFO har blitt enda billigere nå i august. Vi holder det vi lover, sier Støre.

Matvarepriser bidrar

Det er matvareprisene som holder prisveksten oppe, ifølge SSB. Fra juni til juli økte prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økte med 3,2 prosent.

– Det har vært vanlig at matprisene øker fra juni til juli, blant annet fordi årets jordbruksoppgjør og prisendringer fra leverandørene innfases. Til tross for signaler fra bransjen om at de vil bort fra ordningen med fast tidspunkt for prisforhandlinger, ser vi også i år en sterk og bred prisvekst på mat og drikke i juli, der de aller fleste varegruppene steg i pris, sier Kristiansen.

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer – KPI-JAE, – var 3,3 prosent i juli. Det er en vekst som er 0,1 prosentpoeng lavere enn i juni.

– Tolvmånedersveksten i KPI-JAE har avtatt siden november i fjor. Møbler er blant varene som trekker prisveksten mest ned fra juni til juli. For denne varegruppen steg prisene kraftigere fra juni til juli i 2023, enn de gjorde i år, sier Espen Kristiansen.

Les også: Døtrene døde av overdose: – De siste årene levde jeg ikke, kun eksisterte (+)

Sjeføkonom: Enda sikrere på rentekutt

– Den samlede inflasjonen er på vei mot målet og betydelig lavere enn Norges Banks anslag. Enda mer gledelig er det at også kjerneinflasjonen fortsetter nedgangen og er lavere enn Norges Bank forutså. Disse tallene trekker absolutt ned rentebanen og setter press på Norges Bank før neste ukes rentemøte, sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Han trekker fram at tallene er siste «løypemelding» før rentemøtet og mener at Norges Banken må de ta hensyn til at inflasjonen er mye lavere enn de trodde. Samtidig tror han at den svake kronen har imidlertid gjort at inflasjonstallene får noe mindre betydning enn de vanligvis gjør.

– Kronekursen kan absolutt føre til at Norges Bank venter med rentekutt selv om inflasjonstallene skulle tyde på det motsatte. Den svake kronen er en skikkelig knipe for sentralbanken, sier sjeføkonomen.

Kommentar: Vedum henviser til en falsk moralsk fortelling

Les også: Ekspert om AAP: – Dette er det ingen som forteller deg (+)

Les også: Forskning knytter gravides kosthold til sannsynlighet for autisme hos barn