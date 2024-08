Undersøkelse: 7 av 10 sykepleiere er uenige i å fjerne karakterkrav

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Siden 2019 har det vært et nasjonalt krav å ha minst karakter tre i norsk og matematikk fra videregående skole for å komme inn på landets sykepleieutdanninger. Stortinget har besluttet at dette kravet fjernes fra og med 2025, skriver Sykepleien.

I en undersøkelse gjort av Sykepleien i august har de spurt 3000 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) hva de syns om endringen. Resultatet ble at om lag sju av ti sier seg uenige eller svært uenige i Stortingets avgjørelse.

Både NSF og studentorganisasjonen NSF student har begrunnet sin støtte av karakterkravet med blant annet kvalitet og pasientsikkerhet.

– Å kunne lese, skrive og regne tilsvarende et minste karakterkrav på tre i norsk og matematikk innvirker ikke bare på sykepleierens sluttkompetanse, men også på gjennomføringsgrad og tidsbruk på gjennomført studium, forteller leder Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

Sju av landets studiesteder har allerede benyttet seg av muligheten til å fjerne karakterkravet fra høstens opptak. Dette svarer 66 prosent av respondenter i undersøkelsen at de er negative til.

Undersøkelsen viser at én av tre ikke tror å fjerne kravet vil kunne avhjelpe sykepleiermangelen, og at to av tre mener tiltaket vil bidra til å svekke pasientsikkerheten.

