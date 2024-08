Forskning knytter gravides kosthold til sannsynlighet for autisme hos barn

Av Mette Estep/NTB

Tidligere forskning har vist at kosthold, genetiske og miljømessige faktorer ser ut til å påvirke utvikling av autisme på fosterstadiet, men fortsatt er det mange spørsmål, spesielt knyttet til livsstil og ernæring hos foreldrene.

Forskere fra Folkehelseinstituttet i Norge og Universitetet i Glasgow i Skottland har sett nærmere på kostholdets betydning. De har hentet data fra over 95.000 graviditeter fordelt på to store befolkningsundersøkelser: den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og den britiske Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Analysene er nylig presentert i tidsskriftet JAMA Network Open.

Kvinnenes kosthold ble gitt en sunn kost-score, basert på inntak av sunne og usunne matvarer under graviditeten. Forskerne fant at barn født av kvinner som fulgte et sunt kosthold, hadde omtrent 22 prosent lavere sannsynlighet for å få en autismediagnose enn barn født av kvinner som spiste usunt.

Barn født av mødre som spiste sunt mens de var gravide, hadde dessuten omtrent 24 prosent lavere sannsynlighet for å utvikle sosiale og/eller kommunikasjonsutfordringer.

Hva er sunt?

Klinisk ernæringsfysiolog og seniorforsker Anne Lise Brantsæter ved FHI er medforfatter på studien. Hun forklarer at forskerteamet har fulgt internasjonal konsensus og nasjonale kostanbefalinger når de har definert et sunt kosthold og utarbeidet en poengskala:

– Det veier positivt med daglig eller ukentlig inntak av frukt, grønnsaker og bær, fisk, nøtter og grove kornprodukter. Videre gis det også poeng for lave inntak av søte drikker, kjøttprodukter og matvarer med høyt innhold av raffinerte karbohydrater, fett eller salt, sier Brantsæter til NTB.

Hun understreker at inntak av de matvarene som inngår i det sunne kostholdet og bidrar til positive poeng, gjenspeiler spisevanene over mye lengre tid enn bare svangerskapet.

Justert for andre årsaker

Det har tidligere vært påpekt at et usunt kosthold kan sammenfalle med en rekke andre faktorer i foreldres liv, som sosioøkonomisk bakgrunn, levesett og generell helse. I denne studien er dataene på forhånd veid for en rekke slike faktorer: mors alder, utdanningsnivå og psykiske helse, hvorvidt graviditeten var planlagt, og mors vaner før og under graviditeten hva angår røyking, alkohol og vitamininntak.

– Det ble også gjort tilleggsanalyser for å sjekke at resultatene var konsistente. Blant annet ble det undersøkt om fedrenes alder, KMI, utdanning og inntekt påvirket resultatet, noe det ikke gjorde, sier Brantsæter.

Leder Annette Drangsholt i Autismeforeningen i Norge sier det er viktig med forskning rundt autisme generelt, men at det må være varsomhet rundt framstillinger som kan føre til at de som lever med autisme og familien rundt, føler på skyld.

– Det viktigste for Autismeforeningen er at forskning fører til at kompetanse og forståelse av autisme i hjelpeapparatet øker. Slik at rett hjelp til rett tid kan gis, sier hun.

Les også: Cathrine (19) ble lurt med i sekt: – Han snudde opp ned på verdensbildet mitt (+)

Stor økning i diagnoser

Antall autismespekterdiagnoser stilt i Norge har økt kraftig de siste årene, og i juli passerte Autismeforeningen 10.000 betalende medlemmer. Økningen i diagnoser og medlemmer skyldes trolig økt kunnskap og bevissthet rundt autisme blant fagfolk og folk flest – men det kan også skyldes bakenforliggende årsaksfaktorer.

Kostholdsstudien har brukt data fra Autismestudien, en stor delstudie i MoBa som gir mer kunnskap om forekomst og utvikling av autisme og årsakene til tilstanden. Ny kunnskap kan gi muligheter til bedre forståelse, oppdagelse og støtte.

– Det er ikke sikkert at sammenhengen mellom kosthold i graviditeten og autisme hos barn er en årsakssammenheng, sier prosjektleder for Autismestudien, Alexandra Havdahl.

Hun forklarer at forskere i Autismestudien er i gang med å undersøke videre hvordan kosthold er relatert til genetikk. Det er Drangsholt glad for.

– Det er behov for forskning gjeldende for hele autismespekteret. Vi ønsker oss også mer forskning rundt oppfølging og følge-studier der man ser på hva som skal til for å få et godt liv med autisme, sier hun.

Les også: Autisme: – Veldig mange har følt på dyp utenforskap

---

Fakta om autisme

Autisme er en nevroutviklingsdiagnose som forekommer hos barn, unge og voksne. Diagnosen kan arte seg på svært ulikt vis fra person til person.

Autisme (ASD – Autism Spectrum Disorders) er et spekter som har felles kjennetegn og vansker.

Hovedtrekk ved autisme er uvanlig sosialt samspill med andre, uvanlig kommunikasjonsmønster og begrenset, gjentakende atferdsmønster, interesser eller aktiviteter. Disse kommer i ulike grader og varianter.

Vanskene oppstår gjerne i barnealder og er funksjonsvansker knyttet til modning av sentralnervesystemet.

Rundt én prosent av befolkningen kan befinne seg på autismespekteret. Mange har økt sårbarhet for å utvikle tilleggsvansker som for eksempel psykiske lidelser, ADHD, epilepsi og søvnvansker.

Omtrent fire ganger så mange gutter som jenter får en ASD-diagnose. Jenter blir ofte oversett fordi de kan ha mindre tydelige problemer i hverdagen, og utredning blir derfor ikke gjennomført.

I de senere år har det vært en stadig økning av personer som får ASD-diagnosen, som kan forklares med bedre diagnostisering, spesielt av personer med mildere symptomer.

En diagnose settes på grunnlag av en vurdering av atferdsmønstre, væremåte og personens utviklingshistorie.

ASD inkluderer de tidligere undergruppene barneautisme, Asperger syndrom, atypisk autisme og uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (PDD-NOS).

Autisme regnes som en medfødt tilstand, og det er påvist at gener spiller en viktig rolle i utviklingen av autisme.

Det forskes mye på i hvilken grad ulike miljøfaktorer, som foreldrenes kosthold og livsstil, samt miljøpåvirkninger tidlig i livet kan ha direkte eller indirekte effekt på utvikling av autisme.

Kilde: Autismeforeningen

---

Les også: Jon-Are Masternes forteller om autisme – fra innsiden og ut