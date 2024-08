Märtha Louise og Durek Verrett kommenterer monogrammet på prinsesse-ginen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble stor ståhei tidligere i sommer da Märtha Louise og Durek Verrett lanserte en rosa gin på Vinmonopolet som de også skulle servere i bryllupet sitt i august.

Paret hadde blant annet laget et eget monogram til vinen. Vinmonopolet konkluderte med at monogrammet gjorde ginen ulovlig.

Nå kommenterer Märtha Louise og Durek Verrett bruken av monogrammet i et brev til Helsedirektoratet, skriver NRK. Der står det at brudeparet ikke hadde tenkt å bruke monogrammet i andre kommersielle sammenhenger.

– At et brudepar lager sin egen etikett er svært vanlig i vår tid, skriver de.

Videre står det at de laget monogrammet i samarbeid med et designbyrå, og de synes det var naturlig at det skulle pryde flasken.

– Tanken var hele tiden at det ville være hyggelig å lage en gin til bryllupet som viser til vår norske særegne natur og tradisjoner, står det i brevet.

Flaskene kom etterhvert tilbake med etiketter uten monogrammet.

De kommenterer ifølge NRK i brevet ikke bruken av prinsessetittelen i omtalen av produktet på den opprinnelige ginflasken. Manageren til prinsessen sa i juni til VG at dette var en glipp.

Oslo Håndverksdestilleri, som har laget ginen, sier at Märtha Louise har vært en venn av dem i lang tid, og at dette var en vennetjeneste.

I brevet står det også at paret ikke har noen økonomisk vinning på salget av produktet.

