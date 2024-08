Mann dømt for mishandling av datteren slipper fengsel

Mannen var opprinnelig tiltalt for å ha mishandlet tre av sine seks barn, men for to av barna ble saken henlagt i juni, melder TV 2.

Oslo tingrett mener imidlertid det er bevist at faren utsatte datteren for fysisk vold, trusler og andre krenkelser over en periode på tre og et halvt år. Datteren var mellom ni og 13 år da mishandlingen pågikk.

Jenta har ikke sett familien sin på tre år og bor i dag i fosterhjem.

Mannen slipper fengselsstraff, hvilket begrunnes med at det ville vært en for stor belastning for de andre barna. Moren til de fem søsknene er ifølge retten for syk til å ta vare på barna, slik at mannen har omsorgen for dem alene.

Dersom faren skulle blitt dømt til fengsel, måtte det offentlig overtatt omsorgen for søskenflokken. Ettersom hensynet til barnets beste, som også gjelder jentas søsken, er grunnlovfestet og et vitne fra barnevernet beskrev i retten et godt samarbeid med faren, har retten landet på å gi ham samfunnsstraff isteden.

– Han er fornøyd med at tingretten gjorde det eneste riktige ved å falle ned på en samfunnsstraff når han først skulle bli dømt, sier mannens forsvarer, advokat Erlend Liaklev Andersen, til kanalen.

Han anker ikke dommen, sier forsvareren. Det gjør heller ikke påtalemyndigheten, opplyser politiadvokat Marit Williamsen.

