Støre: Unge blir en hovedprioritet for Ap i valget

Statsminister Støre holdt lørdag tale på AUFs sommerleir på Utøya. Der kom han med et tydelig frieri til de unge:

– Det kan ikke være sånn at de som påvirkes mest av politikken, er de som kommer til å bestemme og delta minst. Derfor skal politikk for ungdom og unge voksne være en hovedprioritet – et valgløfte – for Arbeiderpartiet i 2025, sa Støre i talen sin.

Prioriteringen av unge kommer til å være synlig også i Arbeiderpartiets nye partiprogram, sa Støre.

– Vi skal, med Tonje (Brenna, journ.anm.) i spissen, komme med et offensivt program som dekker mange av de temaene som unge i dag er mest opptatt av.

– Nødvendig å være litt streng

Han pekte blant annet på økonomi, og at unge skal få bedre råd, blant dem studenter. Samtidig gjorde han det klart at det må stilles krav til de unge.

– Det er nødvendig å være litt streng fremover, sa Støre.

Han pekte på at landet trenger at flere fullfører utdanning raskere, og at flere kommer i jobb.

– Da må vi ha en dialog der vi stiller krav til hverandre, har forventninger til hverandre.

– I Norge gjør vi vår plikt før vi krever vår rett, sa Støre.

Vil løfte fram unge menn

Ap gikk på en real smell i fjorårets skolevalg, hvor Høyre og Fremskrittspartiet ble de store vinnerne. Støre mener imidlertid at det er feil at de unge har gått til høyresiden.

– Det store bildet er at de unge egentlig ikke har gått noe sted. De står på et vis og venter, sa Støre.

Han henvendte seg særlig til unge gutter i talen sin og varslet at Arbeiderpartiet vil være mer bevisst på deres utfordringer i tiden fremover.

– Likestillingspolitikk for menn skal være en del av vår nye ungdomspolitikk, sa Støre.

Kun sju prosent av menn under 25 år stemte på Arbeiderpartiet i forrige valg, viser tall fra SSB. Nesten seks av ti stemte på enten Høyre eller Frp.

Mer praktisk skole

Støre trakk fram skolen som et eksempel på en arena der guttene gjør det dårligere enn jentene og argumenterte for at praktiske ferdigheter bør sidestilles med ferdigheter i lesing, skriving og regning.

– Det må bli like vanlig å besøke en byggeplass som et museum, sa Støre.

Han advarte også mot konsekvensene av ensomhet og mangel på fellesskap blant unge, særlig unge gutter.

– Det kan igjen slå ut i uro og protest – og til tider til ekstreme holdninger.

