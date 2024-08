Støre: Folk vil få bedre råd i år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var i talen sin på AUFs sommerleir på Utøya lørdag at Støre kom med løftet om bedring for folks privatøkonomi.

– Prisveksten er på vei ned til et normalt nivå. Da kan etter hvert også rentene settes ned. Og etter ti år der lønnen ikke har steget i verdi, vil folk i år ha reallønnsvekst. Med andre ord: Vendepunktet skjer nå. Folk vil få bedre råd – i år, sa Støre.

SSB-tall fra juni viser at prisveksten det siste året var på 2,6 prosent. Så lav har den ikke vært på ett år. Sjeføkonomer er uenige i om den dempede prisveksten kan føre til rentekutt allerede i år eller om vi må vente til neste år.

I juni sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache at hun ikke så for seg at styringsrenta vil bli kuttet i løpet av 2024.

