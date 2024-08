Frp mener det må innføres strakstiltak etter de siste voldshendelsene i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette har pågått over lang tid og situasjonen blir verre og verre. Vi må øke straffenivået for bæring av våpen, senke den kriminelle lavalderen og få på plass en visitasjonssone, sier Listhaug til NRK.

Regjeringen vil lansere nye tiltak mot unge under 15 år som begår alvorlig kriminalitet etter sommeren.

Statssekretær Even Eriksen i Justis- og beredskapsdepartementet mener det trenges nye gode tiltak som faktisk virker. Han mener derimot ikke det er en løsning å senke lavalderen.

– 14-åringer er unger. Det må vi ikke glemme, sier han.

De siste dagene har det skjedd flere voldshendelser i Oslo. Fredag kveld ble det avfyrt flere skudd utenfor en boligblokk på Ammerud. Natt til lørdag ble to menn knivstukket på Aker brygge. Lørdag kveld ble en kvinne knivstukket på Nationaltheatret. I tillegg har flere deltakere av Norway Cup blitt ranet i Oslos gater den siste uken.

Politiinspektør Martin Strand i Oslo politidistrikt sier at politiets utfordring er at de mangler verktøy for mindreårige kriminelle.

– Barnevernet trenger sterkere midler for å håndtere dette, sier han til kanalen.

