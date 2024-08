Ingvild Kjerkol ønsker gjenvalg til en fjerde periode på Stortinget

– Jeg har bestemt meg for å stille meg til rådighet for partiet. Jeg er motivert for å fortsette i politikken fordi Norge trenger et sterkt Arbeiderpartiet. Jeg har stor arbeidskapasitet, og tida som statsråd viste også at jeg får ting gjennomført. Trøndelag trenger et politisk flertall som kjenner de ulike utfordringene i Norge, og jeg føler fortsatt jeg har mye ugjort, sier Kjerkol til Trønder-Avisa.

Kjerkol toppet stortingslisten for Ap i Nord-Trøndelag i 2021. Arbeiderpartiet har i dag to stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag, men partiet ligger an til å miste en av dem ifølge de seneste meningsmålingene.

Kjerkol gikk i april av som helse- og omsorgsminister etter at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet felte henne for fusk på masteroppgaven.

