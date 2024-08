Finnmark fikk det varmeste juli-været

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det har vært en varm juli i nord, det er ikke ofte en stasjon i Finnmark er varmest i landet, sier klimaforsker Reidun Gangstø ved Meteorologisk institutt i en pressemelding.

For Nord-Norge ble juli 2024 den femte varmeste julimåneden noensinne registrert og lå 2,6 grader over normalen. Værstasjonen som registrerte høyest gjennomsnittstemperatur var Nyrud i Sør-Varanger i Finnmark med 17,5 grader. Dette er 3,5 grader over normalen.

Den høyeste temperaturen som ble målt i juli var dog noe lenger sør. Den ble registrert 21. juli på Hitra i Trøndelag, og ble målt til 32 grader.

Våtest i Midt-Telemark

På Østlandet ble årets julimåned den femte våteste noensinne registrert, og man må helt tilbake til 1988 for å finne en like våt julimåned i landsdelen.

Det var 75 prosent mer nedbør enn normalt på Østlandet, mens det på landsbasis kom 30 prosent mer nedbør enn normalt.

Våtest ble det ikke overraskende i Bø i Midt-Telemark kommune, der det i forrige uke oppsto flom. Døgnet flommen oppsto var det våteste døgnet i landet i juli, med 99,4 millimeter nedbør.

Det var også denne kommunen som fikk totalt mest nedbør i løpet av juli, med 342,2 millimeter nedbør målt på målestasjonen på Lifjell. Dette er 70 millimeter mer enn normalen.

Rekordlav isutbredelse i Arktis

Sjøisen i Arktis har smeltet raskere enn normalt i juli, og isutbredelsen er den tredje laveste som er registrert for denne tiden av året ved utgangen av juli, opplyser Meteorologisk institutt.

– Siden midten av juli har den globale isutbredelsen vært rekordlav, sier klimaforsker Signe Aaboe.

I Antarktis, hvor det nå er vinter, vokser utbredelsen av sjøisen også mye saktere enn normalt. Så ekstreme forhold ved begge polene samtidig er uvanlig, og dette går utover den globale sjøisutbredelsen.

