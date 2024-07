Torbjørn Wist er ny finansdirektør i Telenor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er veldig glade for å ha Torbjørn tilbake i Telenor-teamet som en sterk bidragsyter til vår strategi. Han tar med seg dyp innsikt i telekombransjen og solid finanskompetanse, skriver Telenor Group i en pressemelding.

Wist kommer fra stillingen som konserndirektør og finansdirektør i rederiet Wallenius Wilhelmsen og var før det finansdirektør i SAS. Han har tidligere jobbet 13 år i Telenor, der han har fungert i ulike lederstillinger.

– Å komme tilbake til Telenor som finansdirektør er en stor ære og et privilegium. Telenor er i en unik posisjon til å skape verdier for sine aksjonærer og andre interessenter ved å tilby innovative kundeløsninger og ny teknologi. Jeg er glad for å bli en del av denne reisen og bidra til konsernets strategiske retning og økonomiske resultater, sier Wist.

Frem til Wist tiltrer fortsetter Kasper Wold Kaarbø som konstituert finansdirektør, opplyser konsernsjef Sigve Brekke.

