111.000 personer møtte ikke til oppsatt time ved sykehusene i Helse sør-øst i år

Det har vært nesten 2,9 millioner konsultasjoner ved sykehusene i Helse sør-øst hittil i år, skriver helseforetaket i en pressemelding.

– Dessverre er det fortsatt mange som ikke møter, og det betyr at sykehusene ikke får behandlet så mange pasienter som de kunne gjort, sier direktør Terje Rootwelt i Helse sør-øst RHF.

Rootwelt påpeker at sykehusene jobber hardt for å få ned ventetidene, og at det derfor er avgjørende at pasienter stiller opp til avtalt time.

– Hvis for eksempel andelen pasienter som ikke møter reduseres fra 3,9 til 3,6, utgjør det om lag 17.000 pasienter i året. Det ville bidratt betydningsfullt til å redusere ventetidene, sier Rootwelt.

Antallet som ikke stiller opp til timer har allikevel gått ned de siste årene. I først halvår av 2023 var det 4,1 prosent som ikke møtte, og i samme periode i 2022 var tallet på 4,3.

