Økning i magetrøbbel for ferierende nordmenn

Matforgiftning, oppkast og diaré, det er ikke oppskriften på en god ferie. Men forsikringsselskapene Gjensidige og Gouda Reiseforsikring har opplevd en markant økning i «mage-saker» fra i fjor.

De har fått 44 prosent flere henvendelser fra kunder som har blitt syke på reise. Tyrkia skiller seg ut som verstingen.

– Tyrkia er et av de landene man er mest utsatt, og mange har problemer med diaré, oppkast og andre former for magebesvær, sier leder for reise Hege Saltboden Karlsen i Gjensidige i en pressemelding.

Pressemeldingen sier ingenting om hvorvidt det også har vært en økning i antall reisende som kan forklare det økende magetrøbbelet, men rådet fra forsikringsselskapet er å vise varsomhet under måltidene.

– Vi oppfordrer folk til å være oppmerksomme for eksempel når de skal spise fra en buffé, og være veldig grundige med egen hygiene, sier Karlsen.

