Norge rekker ikke EUs frist for å innføre fornybardirektivet

Det var i mars at EUs energikommissær Kadri Simson satte 13. august som siste frist for å innføre EUs fornybardirektiv i Norge, skriver Klassekampen.

Om direktivet ikke var innført innen det, truet EU med «alle nødvendige skritt som kan måtte tas for å bevare integriteten til vårt felles indre marked», ifølge avisen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere sagt at Norge ikke vil la seg presse til å overholde fristen, mens energiminister Terje Aasland (AP) har sagt at Norge har trappet opp behandlingen av direktivet.

Forhandlingene om EUs fjerde energimarkedspakke, også kalt Ren energi-pakken, har bølget fram og tilbake i årevis.

Høyres Mathilde Tybring-Gjedde mener årsaken til at Norge fortsatt ikke har behandlet direktivet, er Senterpartiets EU-motstand. Hun frykter at Norge får et dårligere forhold til Brussel som følge av dette.

– Det skader norsk næringsliv og konkurransekraft, sier hun til avisen.

Rødt-leder og EU-motstander Marie Sneve Martinussen er av motsatt oppfatning.

– Vi står ikke til ansvar for en høyere makt, sier Martinussen, og mener at frister fra EUs kommissærer er ikke en del av EØS-avtalen.

