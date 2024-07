Rødt krever lovendring for å sikre bedre oppbevaring av overgrepsbeviser

– Vi kan ikke ha det sånn at oppbevaringen av beviser som kan være avgjørende for å få dømt voldtektsforbrytere, er såpass varierende fra sted til sted, og at bevisene kastes på grunn av manglende kapasitet for oppbevaring, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Rødt.

– Derfor forventer Rødt at regjeringen kommer på banen og både sikrer bedre nasjonale regler for lagring av overgrepsbeviser og forbedret økonomi for overgrepsmottakene.

Søndag meldte Aftenposten om store forskjeller i bevissikring mellom overgrepsmottak i Norge. På overgrepsmottaket i Elverum lagres bevisene for alltid, mens i Oslo fjernes de etter tre måneder.

Rødt stiller seg bak Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), som mener loven bør endres slik at overgrepsbeviser må lagres innenfor tidsrammer som er like over hele landet.

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) kunne ikke kommentere saken i helgen på grunn av ferieavvikling. Drevland Lund sier til NTB at han planlegger å stille helseministeren et skriftlig spørsmål i Stortinget der han løfter forslaget om en lovendring.

