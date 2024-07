Konkurrent anklager Nidar for sjokoladekopiering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ikke store forskjeller mellom Hvals «Fargeplett» og Nidars «Spragleknas», to sjokoladebiter fylt med fargede sjokoladelinser.

For like, mener Rune Forsberg, daglig leder i Hval Sjokoladefabrikk. Og i forrige uke leverte han inn en klage til Konkurransetilsynet, melder E24.

Forsberg mener at Nidar, da de tok over for Candyking som leverandør av smågodt til Coop i 2015, kastet ut Hval fra Coops smågodthyller. Hvals bestselger «Fargeplett» ble erstattet med Nidars egen «Spragleknas».

Nå ber han Konkurransetilsynet gripe inn i den ni år gamle saken.

– Dette er et perfekt eksempel på en liten aktør som blir dyttet bort av de store, sier Hval-sjefen.

Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionery & Snacks, som eier merkevaren Nidar, skriver i en epost til E24 at de ikke kjenner seg igjen i påstandene fra Hval, og at de ikke kan kommentere forhandlinger de har hatt med Coop.

