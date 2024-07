Flere kjøper hytte ved sjøen – markant prisvekst i år

– Norske sjøhytter er et knapphetsgode, og det er stor interesse for dem som legges ut, sier leder Tone C. Krange for segment for fritidsboliger i DNB Eiendom.

Mens antall solgte hytter har økt med 4 prosent, har prisene steget omtrent like mye som boligprisene, 8 prosent, så langt i år. Medianpris for sjøhytter har steget 8,2 prosent og gjennomsnittspris 6,7 prosent.

– Markedet for sjøhytter holder seg nesten alltid bedre enn innlandshytter og fjellhytter. I likhet med boligmarkedet er det mye psykologi i markedet, og nå er det en klar forventning et mer behagelig rentenivå og bedre økonomi i husholdningene, sier Krange.

Volumøkningen er størst i Østfold med 18,6 prosent. Telemark har høyest prosentvise medianprisvekst på 20,1 prosent. Vestfold hadde høyest medianpris på 4.620.000 kroner.

