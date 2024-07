Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi ønsker at spillerne våre skal få en god spilleopplevelse fordi det sportslige er viktigst. Mange av banene har så mye vann at de vil bli gjørmete, og banene vil bli ødelagt for hele cupen, sier fungerende generalsekretær Marthe Bøhler i Norway Cup i en pressemelding.

Beslutningen er tatt i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune.

