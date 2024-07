Undersøkelse: Flertallet mener det bør ansettes flere i offentlig helsevesen

69 prosent sier de foretrekker økt bemanning i offentlig sektor fremfor mer bruk av private helsetjenester. Kun 11 prosent svarer at de er uenig i dette synet, skriver Dagsavisen.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio på oppdrag fra Fagforbundet.

– Dette viser at befolkningen ser på private helsetjenester mer som et problem enn et gode, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

55 prosent svarer at de er enig i at private helsetjenester gjør det vanskeligere for det offentlige helsevesenet å rekruttere nok personell. Personer med en inntekt på over 1 million kroner i året er mest uenig i denne påstanden.

1.000 personer fra hele landet er spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført i midten av juni. Feilmarginen er estimert til opptil 3,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling.

Les også: Invitert til Toronto:– Quislings siste dager er en norsk Oscar-kandidat (+)

Les også: Fullt program OL i Paris, dag for dag, time for time

Dagsavisen mener: Solberg har bedratt velgerne (+)