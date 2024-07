To gutter løslatt etter grov vold i Porsgrunn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Voldshendelsen skjedde ved Down Town kjøpesenter i Porsgrunn sentrum. En mann i 40-årene ble rundt klokken 21 kjørt til sykehus etter at han ble banket opp av flere ungdommer, skriver NRK.

– Politiet trodde først at den fornærmede var offer for blind vold, men etterforskningen så langt tyder på at det var en foranledning til voldsepisoden, sier politiadvokat Caroline Gunnesdal i Sørøst politidistrikt.

Politiet sikret seg videoopptak som viser hele eller deler av voldshendelsen. De to 16-åringene ble avhørt natt til fredag, men ingen av dem har tatt stilling til siktelsen om grov vold.

Gunnesdal opplyser at guttene ble løslatt etter en helhetsvurdering, men siktelsen mot dem opprettholdes likevel. Politiet utelukker ikke at det kan komme flere siktelser i saken.

