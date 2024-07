Mann funnet i vannet i Oslo – erklært død

Politiet meldte klokken 2.37 fredag at en person var hentet opp av vannet ved Kongen Marina, og at det ble gitt hjerte- og lungeredning. Like før klokken 3 ble det meldt at vedkommende ble erklært død på stedet.

– Personens liv sto ikke til å redde, opplyser politiet i Oslo ved 3-tiden fredag.

Til NTB opplyser politiet at det er snakk om en mann i 60-årene.

– Hovedhypotesen vår er at dette er en drukningsulykke. Vi har vært på stedet og gjennomført avhør av vitner og gjort undersøkelser. Det er ikke noe som tyder på at det har skjedd noe kriminelt, sier krimleder Kjersti Myhre til NTB.

Hun sier saken vil bli etterforsket videre.

