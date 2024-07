Funn av vrakrester i redningsaksjon i Tvedestrand

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har funnet en båt på ti meters dyp, opplyser redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til Fædrelandsvennen klokka 05.50.

Han sier det fremstår som en alvorlig ulykke.

Ved 3.30-tiden meldte politiet at det pågikk en redningsaksjon etter melding om mulig båtulykke eller person i sjøen på Askerøy – og at flere redningsressurser var kalt ut.

– Situasjonen er uavklart, skrev politiet i Agder på X da.

En time senere opplyser Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge til NTB at nødetatene startet søk etter å ha blitt oppringt av en person som antydet at det kunne ha skjedd noe på sjøen. Vedkommende forklarte også at en annen navngitt person hadde vært med.

– Det søkes etter en person i vann, sier redningsleder Kjetil Hagen, som forteller om gode søkeforhold.

Da sa han at det er funnet vrakgods og gjenstander i sjøen som tyder på at det har vært en båtulykke. Dykkere fra brannvesenet, redningshelikopter, nødetater og Redningsselskapet er blant dem som har deltatt i søket.

Hagen sier til Fædrelandsvennen at spor på stedet tyder på at båten har truffet land før den sank.

