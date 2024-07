To skal ha lokket eldre mann ved å utgi seg for å være ungjente

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet rykket ut til det som først framsto som en kroppskrenkelse i Storgata etter at de fikk melding om at to maskerte menn plaget en mann med videofilming og fysisk vold.

«Vi har undersøkt saken og foranledningen fremstår som at de to maskerte har lokket mannen til stedet ved å utgi seg for å være en ung jente i sosiale medier», skriver operasjonsleder Rune Kremmervik Hekkelstrand i en melding til pressen.

De to maskerte mennene er i slutten av tenårene, mens den tredje mannen er i 30-årene.

Politiet oppretter flere straffesaker, blant annet en på kroppskrenkelse hvor de to maskerte er mistenkte og den tredje mannen er fornærmet.

Det blir også opprettet en straffesak på «grooming» hvor mannen som ble plaget av de maskerte er å anse som mistenkt, skriver politiet.

Med «grooming» menes en straffbar handling der en voksen person avtaler et møte med et barn i den hensikt å begå et seksuelt overgrep.

«Grooming» er straffbart med en strafferamme på inntil 1 års fengsel.

