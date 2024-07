Nedgang i tallet på vrakede biler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hvert år siden 2018 har antall vrakede biler sunket. For fem år siden ble 154.680 biler vraket, mens antallet i fjor var 113.674, viser statistikk som Dagsavisen har fått fra Statens vegvesen.

Totalt har 524.571 biler blitt vraket de siste fem årene, men det kunne vært flere, tror Erik Andresen, daglig leder i Autoretur.

Han peker på at vrakpanten på 3000 kroner har stått stille siden 2014.

– En dobling av vrakpanten ville i stor grad bidra til at bilene blir levert til godkjente mottak, sier Andresen.

Også Norges Automobil-Forbund (Naf) har tatt til orde for å øke doble vrakpanten til 6.000 kroner. Finansdepartementet opplyser at de ikke har foreslått å øke vrakpanten de senere årene, men at dette behandles hvert år i forbindelse med budsjettprosessen.

Gjennomsnittsalderen på norske personbiler var 10,4 år i 2015, mens den i fjor var 11,1 år, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

