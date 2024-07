Elleve ghanesere forsvant etter å ha meldt seg på rullestoløp i Bergen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Reisefølget skal ha brukt falske dokumenter til å skaffe seg visum fra den norske ambassaden i Ghanas hovedstad Accra, skriver Bergens Tidende, som siterer BBC.

De elleve møtte ikke opp til rullestolløpet, men skal ha landet på Oslo lufthavn like i forkant av løpet, ifølge ghanesiske medier. I mai skal én av dem ha dødd etter å ha blitt syk, skriver BT.

Utenriksdepartementet er kjent med saken.

– Vi er kjent med at én er død. Per nå er de ti andre personene ikke gjort rede for, skriver kommunikasjonsrådgiver Tuva Raanes Bogsnes i en epost til avisen.

Hun skriver at én av de ti på et tidspunkt ble pågrepet av norsk politi på vei mot Sverige, men deretter sluppet fri igjen.

– På vedtakstidspunktet fremsto søknadene som troverdige, og ambassaden har fulgt de rutiner og prosedyrer som er foreskrevet. Det er samtidig ikke mulig å sikre seg helt mot misbruk av visum, skriver Bogsnes.

