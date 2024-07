Alle 14 overlevende fra forliset ved Falklandsøyene har kommet i land

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

To letefartøyer brakte den overlevende i land, opplyser myndighetene på Falklandsøyene i en pressemelding lagt ut på Facebook.

De 13 andre overlevende ble brakt i land i Stanley onsdag.

Fiskefartøyet hadde et mannskap på 27, hvorav fire nå fortsatt har status som savnet. Ni personer er bekreftet omkommet.

Det var tirsdag ettermiddag at det ble kjent at skipet hadde gått ned. De som var om bord, hadde da reddet seg over i flåter.

Ingen av mannskapet var norske statsborgere. Båten er eid av Ervik Havfiske, som holder til på Stadlandet.

