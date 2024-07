Eldre mann kastet i bakken og ranet i Oslo

Politiet i Oslo opplyser at ranet fant sted klokken 3.25 natt til tirsdag. En person kom bak den fornærmede mannen og kastet han i bakken.

– Fornærmede ble deretter fratatt lommebok, skriver politiet på X.

Operasjonsleder Bjarne Endal Pedersen sier til NTB at mannen ble sendt til legevakt for kontroll, og at det ikke er noe som tyder på at han er alvorlig skadet.

– Det virker som han er et tilfeldig offer, sier Pedersen.

I forbindelse med ranet leter politiet etter en mann som er lys i huden, iført svarte klær og hvite sko. Politiet har hendelsen på video, men den er tatt på lang avstand – og nå skal man forsøke å finne noe som er av bedre kvalitet.

