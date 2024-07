Varslingsapp mot overdoser skal være klar til nyttår

I fjor døde 363 personer av rusoverdose. Så høye tall har det ikke vært siden 2001. Helsedirektoratet starter derfor utprøvingen av en ny app ved årskiftet, som et tiltak mot problemet.

Helsedirektoratet vil at instanser som politi, helsearbeidere innenfor rusfeltet og tollvesen skal bruke appen til å varsle rusbrukere dersom de oppdager stoffer på markedet som kan være spesielt farlige. Brukerne selv kan også melde inn om egne observasjoner.

– Det er størst økning i overdosedød som er forårsaket av rusmidler som er av typen vi kaller Nye Psykoaktive stoffer (NPS). Dette ser vi i både i Norge og internasjonalt, sier seniorrådgiver i avdeling for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet Espen Freng.

– Disse er ofte mer potente heroin og kan gjøre det vanskelig å beregne mengde og styrke for brukerne. Det øker risiko for overdoser, sier Freng.

– Må ikke trigge lysten

Else Kristin Utne Berg er spesialrådgiver i Korus Bergen (Kompetansesenter for rusfeltet) og har ledet gruppen som har jobbet med å foreslå et nasjonalt overdosevarslingssystem. De gir råd til Helsedirektoratet om hvordan appen bør fungere.

– Vi jobber nå med å finne ut hvordan disse varslene skal formuleres og se ut. Vi må ikke lage varsler som trigger lysten til å prøve nye stoffer, og vi må bli enige om når det er riktig å varsle, sier hun.

Hun sier det bør være noen retningslinjer for når et varsel er nødvendig.

– Hvis det kommer varsler hele tiden, vil de ikke bli tatt seriøst.

Både for russ og tradisjonelle rusavhengige

Appen skal også inneholde informasjon som gjør rusbruk mindre farlig. Brukere skal få informasjon om hva som gjelder lokalt, og dette krever samarbeid med kommunene.

– Det skal være sånn at hvis du bruker rusmidler og kommer til Alta eller Lesja, så skal det være greit å finne ut hvor det finnes rent brukerutstyr eller hvor man kan få hjelp i den kommunen. I tillegg er tanken at man får et varsel om det for eksempel har vært mange overdoser i dette området den siste tiden, sier Utne Berg.

Informasjonen skal kunne brukes av pårørende og av dem som bruker narkotiske stoffer. Den skal for eksempel inneholde råd om hvilke rusmidler som er spesielt farlige å kombinere.

– Vi ønsker å nå ut til alle som bruker rusmidler som gir risiko for overdose. Det er alt fra russ, festivaldeltakere og tradisjonelle rusmiddelavhengige som blant annet injiserer stoff, sier hun.

Et sammensatt problem

For å håndtere overdoseproblemet på best mulig måte må man jobbe på mange plan, sier professor og leder for Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) Thomas Clausen.

– Det finnes ikke en enkeltløsning. Det er sammensatte tiltakspakker over tid som må til, sier han.

Han sier at det gjøres flere ting nå som kan være med å begrense problemet. Han nevner trygge brukerrom, satsing på behandling innenfor rus og psykiatri og at det har blitt flere utdelingssteder for overdosemotgiften nalokson. Han sier det er uvisst om appen er et nyttig tiltak.

– Det at brukerne får informasjon om spesielt farlige stoffer, kan kanskje være nyttig, men vi vet foreløpig lite om hvor godt det vil fungere, sier han.

