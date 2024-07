Støre på Utøya: – Vi har sammen et ansvar for å stå mot kreftene som vil rive menneskeverdet ned

Støre brukte store deler av talen til å snakke om tankegodset som lå bak terroren i 2011, og sa at disse holdningene er til stede også i dag.

– Vi må være ærlige om truslene vårt samfunn møter i dag, sa han.

– Enten det kommer fra stater som erobrer land med våpenmakt, som Russland i Ukraina, eller det kommer fra radikaliserte miljøer eller kriminelle gjenger som gjør hverdagen utrygg.

Til NTB sier Støre at det politiske ordskifte i Norge ikke skal være fiendtlig.

– I politikken har vi meningsfeller og meningsmotstandere, men vi har ikke fiender, sier statsministeren, og legger til at ytringsfriheten styrkes ved å akseptere sterke ytringer.

– Meningene må ut i lyset og konfronteres.

Støre startet talen med å si at det er godt å komme sammen på en dag som alltid vil ha et mørke hengende over seg. Han sa at på tross av dette, er Utøya et sted hvor ungdommer har tro på demokratiet.

– Samtidig, så tror jeg mange erfarer at Utøya nå fremstår som et lys i mørket, sa han i talen.

Les også: Skam og skyld varer ved blant Utøya-overlevende (+)