Mann dømt for knivstikking på Majorstuen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Han tar dommen med fatning, sier mannens forsvarer, advokat Gustav Holt Berg, til NRK.

Mannen nekter straffskyld selv om han innrømmet å ha knivstukket den fornærmede, en mann i 20-årene. Han hevder at han handlet i nødverge for å avverge et angrep på kjæresten, men ble ikke trodd i retten.

21-åringen vil allikevel ikke anke dommen da fengselsstraffen er kortere enn aktors påstand på ett år og to måneder.

– Når han først skulle bli dømt, så er jo dommen et godt stykke under aktors påstand, og han er da fornøyd med resultatet, sier forsvareren.

Politiet rykket med flere patruljer til Bogstadveien på Majorstuen i Oslo 30. april i fjor etter melding om at en person var knivstukket på åpen gate. Fornærmede ble alvorlig, men ikke kritisk skadet.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt