Kraftig brann i stasjonsbygning i Stjørdal

– Det er full overtenning, sier politiets operasjonsleder Einar Larsen Røstum til NTB klokken 2.15.

Da var det en halv time siden politiet i Trøndelag meldte at nødetatene hadde rykket ut etter melding om brann i Stjørdal stasjon.

Ved 04.20-tiden bekreftet vaktleder Stig Lunde ved Midt-Norge 110-sentral at stasjonsbygningen er nedbrent.

– Alt som kan brenne, har brent, og brannvesenet jobber nå med å spyle vann på og i bygningen, og driver med etterslukking. Det kommer vi til å fortsette med til langt utover dagen, sier Lunde til Trønder-Avisa.

Operasjonsleder Røstum forteller at stasjonsbygget var under oppussing. Det er ikke meldt om at det var noen personer i bygget da det begynte å brenne. Det er heller ikke meldt om skadede personer.

Tre personer i nærliggende hus ble evakuert, men like før klokken 3 ble det opplyst at det ikke var fare for omliggende bygninger – og at de evakuerte kunne returnere til sine hjem.

Årsaken til at det begynte å brenne, er ikke kjent. Også i januar fikk bygningen store skader i brann.

