Elbil tok fyr i garasje på Ringerike – flere evakuert

Årsaken til at beboerne ikke får returnere natt til mandag, er feil på brannvarslingsanlegget, opplyser Sørøst politidistrikt.

Nødetatene fikk melding om røykutvikling i garasjeanlegget like etter klokken 22 søndag. Da var det en elbil som brant.

Til Ringerikes Blad sa politiets innsatsleder, Frode Presthus, at det var batteriet som brant, og at det var vanskelig å slokke.

Avisen skriver at bilen sto parkert i et garasjeanlegg under et leilighetsbygg, og at alle beboerne ble evakuert. Ifølge politiet ble noen av beboerne ble kjørt til et hotell i nærheten. Ved 2-tiden opplyste politiet at de evakuerte ikke får returnere ennå.

Først klokken 23.43 var bilen dratt ut av garasjeanlegget og brannvesenet hadde startet å ventilere røyk ut fra bygningen.

– Politiet har tatt imot vitneforklaringer og etterforsker saken videre. Foreløpig ukjent brannårsak, opplyser Sørøst politidistrikt.

Ingen personer er meldt skadet.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt