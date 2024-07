18-åring fra Ukraina omkom i drukningsulykken i Gjerstad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette opplyser Agder politidistrikt i en pressemelding.

– Dette fremstår som en ulykke med verst tenkelig utfall. Politiet har snakket med vitner som var til stede da hendelsen inntraff, og dette fremstår som et rent uhell under bading. Kvinnen ble erklært død på stedet. Det er besluttet at avdøde skal sendes til obduksjon, sier politiinspektør Unni Guldberg i Agder politidistrikt.

Prykhodko var fra Zaporizjzja-regionen i Ukraina og kom til Norge for omtrent ett år siden, opplyser politiet

Navnet offentliggjøres i samråd med de pårørende.

