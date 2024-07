Høyre-politiker vil fjerne lånetaket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg vil ha finansministerens fot vekk fra bremsepedalen nå som vi kjører i motbakke. Utlånsforskriften må tilpasses dagens situasjon, sier Vamraak, tidligere statssekretær for Høyre i Finansdepartementet, til Dagens Næringsliv.

Han har sendt et innspill til Høyres programkomité om å fjerne forskriften, som setter begrensninger for hvor mye man får i boliglån, blant annet gjennom et egenkapitalkrav.

Den ble innført i 2015.

– Den er tilpasset en situasjon med voldsom prisvekst for boliger og lettvint tilgang til lån. Der er vi ikke nå lenger. Vi ser at boligprisene ligger flatt og utlånsveksten er lavere enn lønnsveksten, sier Vamraak.

Finanstilsynet jobber for tiden med nye råd til regjeringen om hvorvidt utlånsforskriften bør forlenges eller endres. Disse skal være klare innen 23. august.

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Siri Gåsemyr Staalesen, vil avvente anbefalingene fra Finanstilsynet. Hun er ikke positiv til å fjerne forskriften nå.

– Hvis vi bare fjerner utlånsforskriften fører det til at unge førstegangskjøpere kan låne mer, men det fører ikke til flere boliger eller flere ut i markedet. Det gjør bare at folk kan by mer, sier hun til avisen.

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til