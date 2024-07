Oppfinner mener Statnett delte hemmeligheter med konkurrent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ekteparet Roger Hansen og Randi Wahl eier og driver selskapet Cordina AS som leverer enheter for selvdrevet strømforsyning til steder der det ikke finnes strøm. Disse metallskapene brukes blant annet til et system som advarer fly og helikoptre om kollisjonsfare med høyspentledninger. I 2022 leverte Cordina 154 slike enheter til Statnett.

Cordina hevder nå at Statnett skal ha delt de teknologiske løsningene deres til en konkurrent. Det lille familieselskapet har saksøkt Statnett for til sammen 8,3 millioner kroner for brudd på avtaler om fortrolighet, skriver Teknisk Ukeblad.

Saken oppsto etter at Cordina ble varslet av en underleverandør som hadde avvist en bestilling på et kabinett av samme type som de lager på oppdrag fra Eidsfoss-bedriften.

Saken er berammet til å gå i Oslo tingrett over tre dager i september.

– Det kan virke smålig å gå til sak, men for oss er det av prinsipp, og særlig når et stort selskap, et statsforetak, får holde på som dette, sier styreleder og advokat Randi Wahl til TU.

Hansen utviklet de autonome strømforsyningsenhetene med kjente enheter, men kombinerte dem på en ny måte.

– Det er ikke naturlig at vi kommenterer saken i forkant, ut over at Statnett bestrider kravene som Cordina har framsatt, sier kommunikasjonssjef Siri Gjørtz i Statnett til TU.

