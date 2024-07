Ungdomspolitikere er attraktive for utenlandsk etterretning, ifølge PST

– Man driver en slags talentspeiding. Ser seg ut individer som kan være interessante, som man ser skal vokse opp i det politiske miljøet og som man ser skal komme i posisjon etter hvert, sier Olav Rognlid i PST til NRK. Han er seksjonsleder for beskyttelse av myndighetspersoner i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Flere norske toppolitikere startet sin politiske karriere i et ungdomsparti. For eksempel har tidligere statsminister Jens Stoltenberg vært AUF-leder, mens arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har vært generalsekretær i ungdomspartiet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har vært leder for Senterungdommen.

– Jeg tror noe av det viktigste er å være klar over hva slags informasjon man deler. Og ikke minst være klar over at det kan være individer i nettverket, både digitalt og fysisk, som ikke nødvendigvis ønsker å være til stede for deg på den gode måten, men å bruke deg til å hente ut informasjon til sin fordel, sier Rognlid.

Han legger til at det også kan være utfordrende å vite om man blir tappet for informasjon.

– Vi har dialog med PST og sikkerhetstjenestene jevnlig om hvordan vi skal te oss som organisasjon, og om faretegnene vi skal se etter. Så jeg føler staten er på og følger med på hva som skjer i ungdomspolitikken, sier generalsekretær Jan Halvor Endrerud i AUF.

