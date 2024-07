Barometer: En av seks opplever seg selv som fattig

Frelsesarmeens fattigdomsbarometer for andre kvartal måler hvordan nordmenn ser på hvordan endringer i økonomien rammer mennesker i Norge. Undersøkelsen er utført av Opinion blant 1001 personer over 18 år.

Undersøkelsen viser at 43 prosent av befolkningen sier de har fått forverret økonomi det siste halve året. En av seks svarer at de helt eller delvis opplever seg selv som fattige.

Dette har blant annet ført til at folk har valgt å kjøpe mindre eller mindre sunn mat enn de ellers ville ha ønsket.

– Vi er bekymret over konsekvensene av at mange sliter med å få endene til å møtes. Mange svarer at de legger seg sultne, ikke får betalt regninger på grunn av pengemangel og spiser mindre og dårligere mat, sier offiser Irene Mathisen som er koordinator for Frelsesarmeens sosiale arbeid.

I alt 32 prosent av foreldrene oppgir at de har problemer med å få endene til å møtes.

