AOF Norge gikk konkurs etter millionsprekk på IT-system

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Foreningen drev blant annet med kursvirksomhet for fagforeningene og har gått med overskudd i flere år, skriver E24.

Konkursen skjedde i starten av juli, og skyldtes en likviditetskrise hvor foreningen ikke hadde penger til å dekke umiddelbare forpliktelser som regninger og lønninger. Daglig leder Tove Johansen i AOF Norge la noe av skylden for dette på et IT-system som ble for dyrt.

Systemet heter Universum. Tidligere styreleder, LO-sekretær Terje O. Olsson sier kostnadsestimatet på systemet var på under ti millioner kroner. Totalsummen for alle investeringene i IT-systemet ble på om lag 54 millioner kroner.

Styrelederen forteller at AOF var avhengige av et nytt system som førte til sprekken på minst 44 millioner kroner.

– I etterpåklokskapens lys, så burde dette vært stoppet på et tidligere tidspunkt, sier Olsson.

Da konkursen ble offentliggjort fortalte han at de 84 ansatte i AOF Norge trolig vil bli sagt opp.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt