Verdifull skulptur stjålet fra Stavanger domkirke

Politiet fikk melding om innbruddet like etter klokken 12. Snaut to timer senere er det klart at de som tok seg inn i kirken fikk med seg et verdifullt utbytte.

– Skulpturen skal veie om lag ti kilo og er verdt rundt 300.000 kroner. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, og ønsker tips fra publikum sier politifaglig etterforskningsleder Morten Vestbø.

Politiet har gjort undersøkelser på stedet og snakket med et vitne.

– Vi er særlig interessert i mistenkelig aktivitet i området rundt domkirken i løpet av det siste døgnet, forteller Vestbø.

