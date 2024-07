Over 200 uttransportert i juni – hver fjerde var straffet

Til sammen er det sendt ut 1246 personer fra Norge i første halvår, 6 prosent flere enn i første halvår i fjor.

Så langt i år er 344 straffede personer sendt ut av landet, opplyser Politiets utlendingsenhet. I første halvår i fjor var tallet 327. Av de straffede som er sendt ut så langt i år, har flest statsborgerskap fra Romania (17 prosent), Litauen (11 prosent) og Polen (9 prosent).

I juni ble åtte mindreårige uttransportert til sitt hjemland eller trygt tredjeland. Det varierer kraftig hvor mange under 18 år som sendes ut. Mars var den måneden med flest utsendinger av mindreårige i år. Da ble 17 sendt ut – enten til hjemlandet eller et trygt tredjeland.

Det er Politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvaret for alle uttransporteringer av utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Det kan være folk som har fått endelig avslag på en asylsøknad, som ikke har rett til å søke asyl i Norge etter Dublin-forordningen, som har fått innvilget opphold i et annet trygt land eller som har begått lovbrudd her i landet og fått en straff for det.

