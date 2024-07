Slik sjekker du om parkeringsboten er lovlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Parkeringsforskriften stiller nemlig også krav til parkeringsselskapene, og visse vilkår må være oppfylt for at en parkeringsbot skal være lovlig, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Parkeringsområder der alle kan parkere mot for eksempel betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår, skal være registrert i parkeringsregisteret. Dersom området ikke er registrert i parkeringsregisteret kan du ikke bøtelegges, sier rådgiver Halgeir Jansen i Statens vegvesen.

Skal inneholde informasjon

For at parkeringsboten skal være lovlig må den også inneholde informasjon om hvordan du kan kontakte parkeringsselskapet, hva du har gjort feil og hvilken bestemmelse som er brutt.

I tillegg skal det stå på boten hvordan du kan klage på den og fristen for dette. Det skal også informeres om at du ikke må betale boten før klagen er avgjort dersom du klager innen klagefristen og at du kan klage selv om du ikke har bistand fra advokat.

– Hvis parkeringsområdet ikke er registrert i parkeringsregisteret, eller boten du har fått ikke inneholder informasjonen vi har listet opp over, så er boten ulovlig, opplyser Jansen.

Gjelder ikke ved brudd på vegtrafikkloven

Parkeringsboten kan også være ulovlig dersom området ikke er riktig skiltet, eller om skiltene er vanskelig å forstå. En bot kan også ettergis dersom det har gått mindre enn fem minutter siden parkeringstiden løp ut til boten ble ilagt, eller hvis det mangler betalingsautomat på området, opplyser Vegvesenet.

De ovennevnte reglene gjelder når parkeringsboten dreier seg om et brudd på parkeringsforskriften. Dersom du får bot for å ha parkert i strid vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften, er det andre regler som gjelder.

– Et slikt brudd kan for eksempel være hvis du parkerer der det er offentlige skilt med parkerings- eller stanseforbud, du parkerer i kryss, på fortau, for nær eller på gangfelt eller i sykkelfelt. Det er hovedsakelig kommunen som gir denne type bøter, og i disse tilfellene gjelder ikke parkeringsforskriften, sier Jansen.

