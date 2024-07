Kun fire av ti tar utdanning uten friår

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ut ifra de unge som vi snakker med i Karriereveiledning.no, får jeg inntrykk av at en del opplever det som vanskelig å ta et valg. Mange sier at det føles stort og litt skummelt å skulle velge utdanning, sier karriereveileder Marit Overrein til NRK.

De vanligste årsakene til å vente med å ta fatt på høyere utdanning er arbeid, reising og militærtjeneste. Tall fra SSB viser at rundt 60 prosent av unge velger å ikke gå rett fra videregående skole til studier.

20. juli får de som har søkt studier til høsten, vite om de har kommet inn eller ikke.

