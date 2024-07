To personer dømt til fengsel for tyverier

To rumenere ble pågrepet i mars ved Utne camping. I hytta de holdt til, ble det funnet store mengder tyvegods, skriver Sarpsborg arbeidsblad.

Den ene personen er dømt til fengsel i ett år, mens kompanjongen er dømt til ett år og tre måneder i fengsel.

I Søndre Østfold tingrett erkjente begge seg skyldige i å ha planlagt og gjennomført tyverier i en rekke Clas Ohlson-butikker i Innlandet og på Østlandet.

Tyvgodset hadde en samlet verdi på 187.973 kroner og ble lagret i en leid campinghytte på Utne camping i Greåker i Østfold.

– Ut fra tiltaltes handlingsmønster finner retten at det er hevet over enhver rimelig tvil at de tiltaltes formål med reisen til Norge var å begå slik vinningskriminalitet som de er funnet skyldig i, heter det i dommen mot de to.

