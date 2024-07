Ny undersøkelse: Jordmormangel på sommeren

Det kommer fram en nasjonal undersøkelse fra Jordmorforbundet fra 2024, skriver NRK.

Leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup, sier til NRK at hun er redd for at kvinnene og barna ikke får nok omsorg i sommermånedene.

– Det er ikke nok jordmødre på jobb, sier hun.

I undersøkelsen sier over 75 prosent at de resten av året alltid har ressurser til at det er en jordmor til hver kvinne i aktiv fødsel, mens bare cirka 43 prosent svarer at det samme er tilfelle på sommeren.

Linda Merete Aaen er avdelingsleder ved føde- og barselavdelingen på Akershus universitetssykehus, og synes ikke bemanningen er god nok om sommeren.

– Når det er travelt kan det være at jordmødre må være hos to fødekvinner samtidig i åpningsfasen. Det er ikke optimalt, sier Aaen til NRK.

For å bøte på få jordmorressurser har de ansatt assistenter på avdelingen på sykehuset som gjør oppgaver man ikke trenger jordmorutdanning for å gjøre. Leder i Jordmorforbundet synes ikke det er nok.

– Det hjelper ikke på flyten av fødende kvinner som kommer og trenger jordmorkompetanse, sier Schjelderup.

