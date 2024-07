Kontantstøtten blir en stadig mindre utgiftspost – SV dropper kampen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg kommer ikke til å ta en kamp for å fjerne de resterende månedene med kontantstøtte, sier Kathy Lie (SV) til Vårt Land.

Hun sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Fra og med 1. august gjelder kontantstøtten kun barn mellom 13 og 19 måneder – altså ett år og sju måneder. Dermed er det stadig mindre penger å spare på å kutte ut kontantstøtten helt – noe som vil medføre nye utgifter til barnehageplasser. Venstre har nemlig spurt regjeringen hvor mye man kan spare totalt, og i 2026 dreier det seg om «bare» 47 millioner kroner i et statsbudsjett på nærmere 1900 milliarder.

Ordningen skal gi foreldre med barn som enten ikke går i barnehage, eller kun går i barnehage på deltid, en utbetaling for å være hjemme. Den var en fanesak for Kristelig Folkeparti og ble innført under Kjell Magne Bondeviks sentrumsregjering på slutten av 1990-tallet.

På det meste kunne kontantstøtte utbetales fram til barnet fylte tre år. Siden har den gradvis blitt kuttet ned. Ordningen er også blitt kritisert for å være integreringshemmende fra både norsk og internasjonalt hold.

