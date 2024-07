Svindlere utgir seg for å være Økokrim

Svindlerne benytter seg av falske telefonnumre slik at de framstår som ansatte i Økokrim.

– Svindlerne som ringer, er gode på sosial manipulasjon og opptrer profesjonelt og høflig. De kan la deg tro de vet mye om deg, samtidig som de spiller på følelser, som frykt eller stress, ved at de sier at penger er på vei ut av kontoen din eller at noen er i ferd med å ta opp lån i ditt navn, sier Fredrik Lykken, fagleder for forebygging i Økokrim, i en pressemelding.

Svindlerne sender også tekstmeldinger for å lokke folk i fella. NRK melder at Lykken stadig blir oppringt av folk som tror han har tatt kontrakt.

– De ringer meg opp og lurer på hva jeg vil, og så sier jeg til dem at jeg har jo ikke ringt dere. Og da skjønner vi fort at her er det folk som har misbrukt min identitet, sier han til kanalen.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om