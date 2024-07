PST fortsetter aksjon mot høyreekstremt ungdomsnettverk

I midten av juni aksjonerte PST mot 15-20 personer som var radikalisert eller som sto i fare for å bli radikalisert. Disse var hovedsakelig ungdommer mellom 12 og 17 år.

Aksjonen ble satt i gang etter at PST hadde fulgt med på et høyreekstremt nettverk på nett. Funnene som ble gjort, var såpass alvorlige at det var nødvendig å gjennomføre en aksjon, fortalte leder Bjørn-Willy Wold for seksjon for kontraterror i PST til NRK. Blant annet skal det ha blitt delt videoer av utført terror, grov vold og hyllester til Anders Behring Breivik.

Onsdag meldte PST at aksjonen førte til at flere unge trakk seg fra de digitale nettverkene. Samtidig pågår aksjonen fortsatt.

– Vi kommer til å ha flere samtaler med radikaliserte mindreårige vi er bekymret for, sier seniorrådgiver Eirik Veum til NRK.

