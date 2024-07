Norge signerte felles nordisk erklæring om grensekryssende luftsamarbeid på Nato-toppmøte

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) forteller i en pressemelding at med hele Norden i Nato gir det nye muligheter for enda tettere samarbeid.

– Det er et behov for betydelig større luftområder for alliert luftaktivitet. Her har Norden et fortrinn; med store områder til disposisjon, en betydelig samlet femtegenerasjonskapabilitet med F-35 samt infrastruktur, sier Gram.

I tillegg til Norge undertegnet Sverige, Finland, Danmark og Island erklæringen.

– Erklæringen kan medføre økt alliert luftaktivitet i Norge i fremtiden, noe som gjør det naturlig å se nærmere på vår vertslandsstøtte og å oppdatere vårt rammeverk for grensekryssende aktiviteter. Det er også viktig for Norge at vi fortsatt skal ha kontroll med alliert aktivitet i våre områder og nærområder, og enhver fremtidig løsning vil besluttes nasjonalt, sier forsvarsministeren.

